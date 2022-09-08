Dolar
18.23
Euro
18.21
Altın
1,708.58
ETH/USDT
1,633.80
BTC/USDT
19,206.00
BIST 100
3,437.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in sağlık durumuyla ilgili bekleyiş sürüyor
logo
Gündem

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta 1992'de terör saldırılarında evleri zarar gören aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2007'de yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen konutların tapuları verildi.

Ekrem Payan   | 08.09.2022
Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkez Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Osman Bilgin, 1992'de terör saldırılarında mağdur olan ve 2007'de TOKİ tarafından Vakıfkent Mahallesinde yapımı tamamlanıp teslim edilen konutların bugüne kadar tapularının gecikmesinin bir eksiklik olduğunu söyledi.

Devletin sırtında kronikleşen sorunları en geç 1 yıl içerisinde çözeceklerini dile getiren Vali Bilgin, "Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi. Biz de tapu ile ilgili sorunu çözerek vatandaşlarımıza teslim ettik. Tapuların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek de, 1992'de Şırnaklı vatandaşların terör saldırılarında evlerinin yıkıldığını ve terörün vatandaşın malına, canına kastettiğini belirtti.

İşlek, "İlimizde terör temizlendiği gibi vatandaşlarımıza da barınmalarını sağlamak üzere afet konutları inşa edildi. Konutlar acil yapılma nedeniyle, inşa edilmeden önceki yapılması gereken işlemler yapılmadığı için 2007 yılında teslim edilen konutlarımızın tapu senetleri henüz teslim edilmemişti. Bugün vatandaşlarımız tapularını teslim aldı ve sıkıntılar sona erdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 77 hak sahibine tapu belgeleri teslim edildi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik
Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladı

Benzer haberler

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörün gölgesinden kurtulan Cudi Dağı'nda ceylan varlığı artıyor

Türkiye ikincisi halterci Harun Algül gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti:

Türkiye ikincisi halterci Harun Algül gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti:
Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde

Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet