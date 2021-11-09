Dolar
9.72
Euro
11.28
Altın
1,822.50
ETH/USDT
4,805.00
BTC/USDT
67,900.00
BIST 100
1,610.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan basınının sorularını yanıtladı.
logo
Gündem

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Sertaç Bulur   | 09.11.2021
Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 1550 personelin katılımıyla Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta, Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik koruculardan oluşan 121 timdeki 1550 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlar umut vadediyor
Nijerya, 2022 sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19 aşısını tamamlamayı hedefliyor
İngiltere Sinovac'ı onaylı aşılar listesine ekleyecek
Türkiye'de 27 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da 'yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının iki katına çıkabileceği' uyarısı

Benzer haberler

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

KADES üzerinden yapılan 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi

Ülke genelinde 'sahte alkol' operasyonu düzenlendi

Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu
Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor

Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor
76 ilde cep telefonu kaçakçılarına yönelik 'Sinyal' operasyonu başlatıldı

76 ilde cep telefonu kaçakçılarına yönelik 'Sinyal' operasyonu başlatıldı