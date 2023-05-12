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SİPER hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
SİPER hedefi tam isabetle vurdu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ve ROKETSAN'ı etiketleyerek SİPER uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

Türk semalarının koruyucusu SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğuna dikkati çeken Demir, "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.


SİPER sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurdu

Ayrıca daha önceki testte, SİPER ile 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan EİRS radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanılmıştı.

Öte yandan, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun da "kısa menzilli balistik füze" olarak ülkenin güvenliğine katkı sağlayacak.

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