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Sinop'ta su basan ahırdaki hayvanlar duvar kırılarak kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşmasıyla su dolan ahırda mahsur kalan hayvanlar, duvar kırılarak kurtarıldı.

Özgür Alantor   | 07.05.2022
Sinop'ta su basan ahırdaki hayvanlar duvar kırılarak kurtarıldı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Sinop

Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kastamonu-Sinop il sınırında bulunan Akçay Çayı'nın seviyesi yükseldi.

Türkeli ilçesine bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nde Akçay Çayı'nın kenarında bulunan Cemil Demir'e ait evin alt katı ile ahırı taşkın nedeniyle su bastı. Demir ailesi, ahırda bulunan hayvanları ahırın duvarını kırarak kurtardı.

Cemil Demir, AA muhabirine, yükselen çayın sularının ev ve ahırına zarar verdiğini söyledi.

Akçay Çayı'nın yatağının geçen yıl 11 Ağustos'taki selde rüsubatla dolduğunu anlatan Demir, "Bundan önceki afette çay yatağı dolduğu için suyu almaz oldu. Ahırımın bir bölümü 11 Ağustos'taki afette gitti. Şimdi de çay kenarına su içeriye dağılmasın diye koruyucu duvar yapılıyor. Duvar yapımına üst taraftan başlandı. Alt taraftan başlansaydı bu durumu yaşamayacaktık." dedi.

Ahırda çok sayıda hayvanı olduğunu anlatan Demir, "Su basınca arka taraftaki bahçeden ahırın duvarını kırdık, hayvanları kurtardık. 50 büyükbaş hayvan, birkaç koyun, iki de kedi yavrusu vardı. Hayvanları komşulara dağıttık. Şimdi de bir yerlere yerleştireceğiz diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

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