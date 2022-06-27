Dolar
16.44
Euro
17.37
Altın
1,835.26
ETH/USDT
1,224.10
BTC/USDT
21,255.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 27.06.2022
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu/AA

Sinop

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili oldu.

Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı.

Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı.

Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı.

Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu ise beraberinde İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililerle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Karaömeroğlu, ekiplerin çalışmalarını takip ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Otoyolda arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salı günü Madrid'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla liderler düzeyinde zirve yapılacak
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bu yana 126 bin kaçak göçmen yakalandı

Benzer haberler

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Karabük'te sağanak etkili oldu

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı