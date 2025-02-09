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Sinop’ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde kar yağışı dolasıyla meydana gelen toprak kaymasında bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Ramazan Özcan  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Sinop’ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu

Sinop

Bölgede dört gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle Türkeli ilçesi Akçabük köyünde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı yüksek gerilim hattı direkleri zarar gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine toprak kaymasının yaşandığı bölgeye gelen İlçe Özel İdaresi ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, temizlik çalışmasına başladı.



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