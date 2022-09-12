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Silivri'deki cezaevinin tabelası 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirildi

İstanbul'da bulunan Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın tabelası, Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda "Marmara Ceza İnfaz Kurumları" olarak değiştirildi.

İrem Demir   | 12.09.2022
Silivri'deki cezaevinin tabelası 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirildi Fotoğraf: İrem Demir/AA

İstanbul

Adalet Bakanlığının Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara Cezaevi" olarak değiştirilmesi kararının ardından cezaevi kampüsünün girişinde bulunan tabelada değişiklik yapıldı.

Tabelada yer alan "Silivri" yerine "Marmara" yazısı asıldı.

Kampüsün girişinde yeni konulan tabelada "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü" yazıldığı görüldü.


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