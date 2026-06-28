Silivri'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde, tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi.

Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Bölgeye traktörler ve iş makineleri de sevk edildi. Bazı noktalarda toprak sürülerek ve kazılarak, yangının genişlemesi engellendi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

D-100 kara yolu Edirne istikameti yangın dolayısıyla bir süre trafiğe kapatıldı.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık bin dönümlük alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 15 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Aydın Karakütük, yaptığı açıklamada, tarlada çıkış nedeni henüz belli olmayan bir yangının çıktığını ve hızla büyüdüğünü belirterek, "Büyük bir felaketten dönüldü. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle, traktörlerin, kepçelerin ve helikopterlerin de sonradan devreye girmesi sonucu söndürüldü." dedi.

11 ev tahliye edildi

Silivri Kaymakamı Toğan, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Çeltik'te meydana gelen yangında can kaybının bulunmadığını, 11 evin tahliye edildiğini, evlerin bir kısmının yazlık olduğu için boş durumda olduğunu söyledi.

Toğan, yangın başlar başlamaz bütün ekiplerin müdahil olduğunu dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir kere daha tedbirin çok önemli olduğunu anladıklarını ifade eden Toğan, "Vatandaşlarımızın da bizim de çok tedbirli olması gereken bir sezonu yaşıyoruz. Dolayısıyla her türlü önlemi almak durumundayız, özellikle hasat sezonu itibarıyla, anızların yanmasını önlemek amacıyla. En ufak bir tedbirsizlik, bir sigara izmariti, mangal vesaire aklınıza gelebilecek herhangi bir kıvılcım, sıcak oluşu nedeniyle bu tür yangınlara sebebiyet verebiliyor." diye konuştu.

Kaymakam Toğan, üç noktada çıkan yangına 522 personel, 165 araç ve bir helikopterle müdahale edildiğini sözlerine ekledi.