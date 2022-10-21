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Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Siirt'te sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su taşkını meydana geldi.

Mehmet Niyazi Deniz, Recep Çelik   | 21.10.2022
Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Siirt

Akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağış, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Kentte birçok yolda sağanak sonrası taşkın oluştu. Araçlar, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Siirt-Kurtalan Caddesi'nde mahsur kalan 2 araç, vatandaşların çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

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