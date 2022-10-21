Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Siirt'te sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su taşkını meydana geldi.
Siirt
Akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağış, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.
Kentte birçok yolda sağanak sonrası taşkın oluştu. Araçlar, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Siirt-Kurtalan Caddesi'nde mahsur kalan 2 araç, vatandaşların çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.