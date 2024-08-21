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Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle, Çıldır Gölü'nde yosun oluştu.

Günay Nuh  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu Fotoğraf: Anıl Aydın - AA

Ardahan

Son günlerde hava sıcaklıklarının arttığı kentte, bazı göl ve akarsuları yosun kapladı.

Çıldır Gölü'nün Akçakale ile Tesisler mevkisinin kıyılarında yosunla birlikte renk değişikliği oluştu.

Suyun bir kısmı yeşile bürünürken, yüzeyde ise kirlilik tabakası oluştu.

Sudaki yosun yoğunluğunun, sıcakların etkisiyle arttığı gözlemlendi.

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