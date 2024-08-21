Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle, Çıldır Gölü'nde yosun oluştu.
Ardahan
Son günlerde hava sıcaklıklarının arttığı kentte, bazı göl ve akarsuları yosun kapladı.
Çıldır Gölü'nün Akçakale ile Tesisler mevkisinin kıyılarında yosunla birlikte renk değişikliği oluştu.
Suyun bir kısmı yeşile bürünürken, yüzeyde ise kirlilik tabakası oluştu.
Sudaki yosun yoğunluğunun, sıcakların etkisiyle arttığı gözlemlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.