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SGK'ye e-Devlet'ten 305 milyon başvuru

e-Devlet üzerinden 157 uygulamayla hizmet veren SGK'ye elektronik ortamdan geçen yıl 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı.

Özcan Yıldırım   | 12.02.2022
SGK'ye e-Devlet'ten 305 milyon başvuru

Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), 2021 yılında e-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların en fazla başvurduğu uygulamalar, "SGK tescil ve hizmet dökümü", "4A hizmet dökümü" ve "Ne zaman emekli olabilirim?" oldu.

Bilgi toplumu hedefiyle 18 Aralık 2008'de hizmete açılan "e-Devlet Kapısı"nin içeriği her geçen gün genişliyor. Bugün itibarıyla 858 kurum ve 6 bin 333 hizmetle e-Devlet Kapısı, 58 milyon 175 bin kullanıcıya ulaştı.

SGK, hizmetlerinin yüzde 27'sini e-Devlet'e taşıdı

Vatandaşlara kamu hizmetlerine kolay ulaşma imkanı sağlayan e-Devlet'te, en fazla içerik sağlayan kurumların başında SGK geliyor.

Hizmet verdiği toplam 581 uygulamadan 157'sini e-Devlet'e taşıyan Kurumun, hizmetlerini e-Devlet'e taşıma oranı yüzde 27 oldu.

SGK'ye geçen yıl e-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı. En fazla başvurulan uygulamalar "SGK tescil ve hizmet dökümü/İşyeri unvan listesi", "4A hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?", "4A/4B iş göremezlik ödemesi görme" ve "GSS tescil ve prim borcu sorgulama" olarak sıralandı.

Milyonlarca kişi emeklilik tarihini sordu

Sistemde "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" bölümü, emekli olmak isteyen ya da emeklilik hayali kuran çalışanların başvuru kaynağı oldu. "e-Devlet Kapısı" üzerinden geçen yıl 73 milyon 615 bin kez bu bölüme giriş yapıldı.

Emeklilerin de yoğun kullandığı sistemde, 12 milyon 571 bin kez emekli aylık kesintilerine bakıldı.

Dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda e-Devlet üzerindeki uygulamalarını artıran SGK, bu yıl "SGK Rehberlik Randevu Sistemi", "6183 Elektronik Satış Uygulaması" ve "WOMEN UP Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni de e-Devlet'e dahil edecek.

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