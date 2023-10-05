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SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri, 5-11 Ekim 2023. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

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