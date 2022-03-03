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Selimiye Camisi meydan düzenlemesinde sona yaklaşıldı

Selimiye Camisi ve Külliyesi Rekreasyon Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Hakan Mehmet Şahin   | 03.03.2022
Selimiye Camisi meydan düzenlemesinde sona yaklaşıldı

Edirne

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekim ayında başlayan, yapımı ve finansmanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerçekleştirilen projede sona yaklaşılıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, meydandaki düzenleme çalışmalarını inceledi.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Gürkan, Türkiye’nin en büyük açık alanlarından biri olarak nitelediği Selimiye çevresindeki 50 bin metrekarelik alanda çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Meydanda sert zemin kaplamanın yapılmakta olduğunu belirten Gürkan, 25 bin metrekare yeşil alan oluşturulacağını aktardı.

Gürkan, bitki örtüsünün de tarihi eserlerin formuna uygun düzenleneceğini anlatarak şunları kaydetti:

"Selimiye ile Eski Cami arasında kalan yaklaşık 50 bin metrekarelik alan Türkiye’nin en büyük açık alanlarından biri olarak, kentimizin tacı, muhteşem Selimiye Camisi'ni, Mimar Sinan'ın ustalık eserini tamamıyla gün yüzüne çıkardı. Her şey Edirne için. Selimiye, insanlığın anıt eserlerinden biri. Bir tarafıyla muhteşem bir ibadethane, diğer tarafıyla tüm dünya insanlığının sorumluluğunda olan bir anıt eser. Selimiye’yi dedelerimizden aldığımızdan daha güzel, korunaklı ve estetik bir şekilde gelecek kuşaklara emanet etmek bizim başlıca görevimiz. 2022 Edirne Yılı'mız kutlu olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydanın Ramazan Bayramı'nda hazır olacağı açıklamasını yapmıştı.

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