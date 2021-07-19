Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
Şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.
Ankara
Ankara'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyareti yaptı.
Şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, Kur'an-ı Kerim okudu.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Vakıf görevlileri şehit ailelerine çiçek verdi. Vakıf Başkanı Lokman Aylar, bayram harçlığı verdiği şehit çocuklarına oyuncak hediye etti.
Diyarbakır'da 2009 yılında şehit olan Şehit Piyade Çavuş Salih Akyürek'in babası Şuayip Akyürek, kabir ziyaretinde, bayramı buruk geçirdiklerini ifade ederek, "Özel günlerde şehidimizin ziyaretine geliyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.
Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni de çok sayıda şehit ailesi ziyaret etti. Burada, Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri, kabir ziyaretinde bulunanlara lokum ve su ikram etti.
İstanbul
İstanbul'da da şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek dikti. Kabirlerin başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi üyeleri şehitliğe gelenlere, şeker ve lokum ikram etti.
Şehitlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de, vatandaşlara karanfil vererek çeşitli ikramlarda bulundu.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin babası Osman Beki, her arife olduğu gibi bu bugün de şehit oğlunun kabrini ziyarete geldiğini söyledi.
Sadece arife gününde değil diğer zamanlarda şehitliğe geldiğine dikkati çeken Beki, "Her zaman buradayız. Şehitlerin unutulmaması için buralar gelip görülmesi gereken yerlerdir. Şehit ailelerini istediği şehitlerin hiçbir zaman unutulmaması. Acımız taze. Bugün olmuş gibi yaşıyoruz. Alışamadık. Unutmuyoruz. Ne zaman bir şehit haberi duysak bu acıyı tekrar yaşıyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor." diye konuştu.
Şehit yakını Enver Köse, tüm şehitlere rahmet diledi. "Vatan sağ olsun" diyen Köse, "Geride kalanlara Allah uzun ömür versin. Buraya yakın bir yerde oturuyorum, Yenibosna'da. 1-2 ayda bir ziyaret ederim burayı. Acının tazesi de eskisi de hep aynı." ifadelerini kullandı.
Şehit er Elman Şentürk'ün annesi Ayşe Şentürk, uzun süre oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döktü. Acılarının taze olduğunu ve her gün arttığını vurgulayan Şentürk, "28 yıl oldu ancak 28 gün gibi geliyor bize. Fırsat buldukça geliyorum. Bayramda ziyarete geliyorum. Bayramda acımız artıyor. Siirt'te şehit oldu. Bir talebim, isteğim yok. Devletimiz her istediğimizi yapmaya çalışıyor." dedi.
Adana
Adana'da şehit aileleri, erken saatlerden itibaren şehitliğe gitti. Şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Şehit Jandarma Er Erke Müslüm'in eşi Hanife Erke, eşinin yokluğunda her bayramın buruk geçtiğini söyledi.
Eşinin 27 yıl önce şehit olduğunu ifade eden Erke, "Fırsat buldukça eşimin mezarını ziyarete geliyoruz. Yoğun duygular yaşıyoruz. Eşim şehit olduğunda kızım 2,5 aylıktı, şimdi 2 kız torunum var. Acısı geçmez, bayramlarda, babalar gününde burukluk hissediyoruz." diye konuştu.
Mersin
Mersin'de de aileler, Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.
Evlatlarının mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu da mezarlara karanfil bıraktıktan sonra ailelerle bayramlaştı.
Su, gazetecilere, bayramı kutlarken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bayramlar, en çok dayanışma gösterdiğimiz, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızın zirveye ulaştığı çok güzel günler. Bu bayram da yine paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en iyi şekilde ortaya koyduğumuz günler olacaktır. Bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık diliyorum. Tüm ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 24 Ağustos 2020'de şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın annesi Eşe Silbıyık da bayramı buruk geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bizim bayramımız yok. Bayramda buraya geliyorsun, onunla ilgileniyorsun, mezarına dokunuyorsun, ağlıyorsun. Bizim bayramımız bundan ibaret. Sabaha kadar uyumadım, ağladım durdum. Ben anneler ağlamasın isterim çünkü onlar bizleri görüyor, üzülüyorlar. Ben buraya gelince ağlamamaya çok gayret ediyorum. Tüm ailelerin bayramını kutluyorum."
Hatay
Hatay'da da şehit aileleri Antakya Şehitliği'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve tüm şehitler için dua etti.
Şehit yakınları ayrıca mezarların etrafını temizleyerek çiçek bıraktı.
Osmaniye
Osmaniye'de şehit yakınları, Asri Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelerek evlatlarının mezarlarını ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okuyup şehitler için dua eden aileler, mezarların bakımını yaptı, solan çiçekleri sökerek yeni çiçekler ekti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın ağabeyi Nedim Sarak, her bayramda, özel günlerde kardeşinin mezarını ziyaret ettiğini belirterek, kendisiyle uzun uzun konuşup dertleştiğini ve ona olan özlemini bu sayede bir nebzede olsa dindirdiğini söyledi.
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerinde dualar okudu.
Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlik etrafına bayraklar asıldı, mezarların başında yer alan Türk bayrakları yenilendi.
Müftülük görevlilerince ziyarete gelen ailelerin talepleri doğrultusunda şehit mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Şehit aileleri de mezarlara çiçek bırakarak dua etti.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şehir Yeni ve Eski mezarlıklarında bulunan şehitlikte ekiplerce temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.
Şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dua etti.
Burdur'daki Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe gidenler, dua ve Kur'an okudu. Mezardaki otları temizleyen şehit yakınları kabirlere çiçek bıraktı. Isparta Garnizon Şehitliği'nde ise buruk bir bayram sevinci vardı. Arife gününde şehitliğe gelenler kabirlere su döktü, Kur'an ve dua okudu.
Gaziantep
Gaziantep'teki Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, daha sonra mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.
Adıyaman
Adıyaman'da şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.
Bazı şehit yakınları ise mezarların bakımını yapıp çiçek dikti. Şehitlikte görevli askerler, ailelere refakat etti. Vatandaşlar da şehitliğe akın etti.
Vali Mahmut Çuhadar da şehitliği ziyaret ederek şehit yakınlarına sabırlar diledi.
Ziyarete Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da şehit yakınları bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.
Sabah saatlerinden itibaren Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler, mezarların başında dua edip gözyaşı döktü.
Şehitlerinin mezar taşlarını temizleyen aileler, Kuran-ı Kerim okuyup kabirlerdeki çiçeklere su verdi.
Vali Ömer Faruk Coşkun da şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.
Coşkun'a Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.