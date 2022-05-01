Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.
Ankara
İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ni sabah saatlerinden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti.
Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta bayram şekeri dağıttı.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.
Programda, Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Bu sırada kabirlerin başındaki şehit yakınlarıyla sohbet eden katılımcılar, bayramlarını tebrik etti.
Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.
İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi
Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve diğer il protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu.
Ayhan ve beraberindekiler mezarlara karanfil bırakarak, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.
Vali Ayhan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
Bazı şehit ailelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, gözyaşı dökerek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Bazı şehit anneleri evlatlarının mezarlarını düzenledi. Din görevlisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il protokolü ile şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu, karanfil bıraktı, ailelerin bayramını kutladı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nce Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Törende, şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.
Duanın ardından şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı.
Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, şehit yakınları ve vatandaşlar Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Daha sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.
Denizli
Denizli'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde, Asri Mezarlık'ta yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri, mezarları ziyaret edip buradaki şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit mezarında duygulandıran fotoğraf
Şehit aileleri arasında, 22 Nisan'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Bekir Can Kerek'in yakınları da yer aldı.
Şehidin babası Salim, annesi Elif ile eşi Gamze Kerek'in de aralarında bulunduğu yakınları dualar okudu.
Şehit Kerek'in isminin yazılı olduğu mezar tahtasında, eşi Gamze ile nikahta çektirdikleri fotoğrafın asıldığı görüldü.
25 yıldır dinmeyen acı
Eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 1997'de şehit olan pilot adayı Teğmen İbrahim Öztürk'ün 68 yaşındaki annesi Hatice Öztürk, oğlunun mezarı başında dualar okudu.
Anne Öztürk, AA muhabirine, her bayram arifesi olduğu gibi yine oğlunun mezarının başına geldiğini kaydederek, "Oğlumu vatana armağan ettim. Buraya oğlumla bayramlaşmaya geldim. Her bayram geliyoruz. Karanfilleri koyuyoruz. 25 yıl oldu." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.