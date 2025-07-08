Şehitlerimizi uğurluyoruz
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Uzman Çavuş Kani Obi, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.
Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca'daki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi.
Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta abisinin kılıcını koydu. Şehit Akar'ın silah arkadaşları aileye baş sağlığı diledi. Askeriyeden emekli anne Jüliye Akar, cenaze önündeki kalabalığı uyararak, "Oğlumu son kez doya doya görmek istiyorum." dedi.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Anne Jüliye ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan ve kardeşi Bilge, el ele cenazenin arkasından yürüdü ve hep birlikte asker selamı verdi.
Anne Akar, cenazenin geçişi sırasında, "Hakkım sana helal yavrum." ifadesini kullandı.
Öte yandan, şehidin dedesi Mehmet Akar da tekerlekli sandalyeyle torununun cenazesine katıldı.
Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Kani Obi, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.
Korgan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.
Buradaki cenaze törenine, şehidin annesi Fatma Obi ve 8 kardeşi ile Ordu Valisi Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve vatandaşlar katıldı.
Bekar olan 29 yaşındaki şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.
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Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.
Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan 37 yaşındaki şehidin naaşı, kırsal İncedere Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.
Şehit Üzüm'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Sarız ilçe Merkez Camisi'ne getirildi. Bir süre askerlerin omuzunda taşınan şehidin naaşı katafalka konuldu.
Elindeki oyuncağıyla babasının tabutuna sarılan 9 yaşındaki Ayşe Mina Üzüm ile aile yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, aile yakınlarını teskin etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile protokol üyeleri, şehidin eşi Nazan Üzüm ve yakınlarına başsağlığı diledi.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, İncedere Mahallesi'ndeki şehitlikte defnedildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Ayrıca evli ve 3 çocuk sahibi olan şehit Üzüm'ün, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında 7 akrabasını kaybettiği öğrenildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi.
Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehidin annesi, ağabeyi ve dedesine baş sağlığı diledi.
Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.
Şehidin kuzeni Mehmet Bulat ise "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin silah arkadaşlarından biri dede Özkanlı'ya sarılarak "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.
Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak ağladı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) naaşı memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.
Şehit Kuşak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Kepsut Merkez Sanayi Camisi'ne getirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, şehidin babası Mehmet (66) ve anne Cemile Kuşak'ı (65) yalnız bırakmadı.
Şehidin ağabeyi Halil Kuşak, törenine kardeşinin üniformasını giyerek katıldı.
Şehidin babası Mehmet Kuşak daha sonra tabuta sarılarak, "Bayrağa sarıldım bak yatıyorum, vatan için kanımı akıtıyorum, sevgilimi emanet bırakıyorum, vatan için öldüm ağlama babam, vatan için öldüm ağlama babam." sözlerini söyledi.
Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı namazının ardından top arabasına konulan şehit Kuşak'ın naaşı, kırsal Alagüney Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.
Merkez Ersan Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törende şehit Uyanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, Uyanık için helallik istedi.
Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve askerler, gözyaşlarına hakim olamayan şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.
Askerler tarafından top arabasına konulan şehidin naaşı, daha sonra defnedilmek üzere Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü.
Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin (23) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Fatih Yedikule'deki baba ocağına getirilen Gültekin için burada "helallik" alındı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde şehidin ailesi gözyaşı döktü.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende fenalaşan şehidin ablasına sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İl Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.