Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün vasiyeti yerine getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi, vasiyeti üzerine Isparta Çocuk Destek Merkezine verildi.
Ankara/Isparta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını 'Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi' olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) July 5, 2022
Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/Ok6xcqoyLB
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medyadaki paylaşımının ardından, Piri Mehmet Mahallesi'nde yapımı süren merkezin inşaatının girişine "Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü" pankartı asıldı.
Pankartın asıldığı merkez görüntülendi.
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