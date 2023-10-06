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Şehit polis memuru Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında şehit olan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek'in (49) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Halil Fidan  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Şehit polis memuru Şimşek son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Şehit Şimşek'in naaşı cenaze aracıyla Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edilerek helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Törende Şimşek'in üniformasını giyen eşi Nurhayat (41) ve kızı Öykü Gökçen (15) ile tekerlekli sandalyedeki annesi Cennet Şimşek'i (78) şehidin silah arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer protokol üyeleri ile silah arkadaşlarının katıldığı törenin ardından şehidin naaşı, özel harekat polislerinin omzunda cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesi, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde defnedildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün Suriye Dabık Üst Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz ateşinde yaralanan kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şehit olmuştu.

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