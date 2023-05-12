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Seçimler öncesi tren kapasiteleri artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seçimleri öncesinde artan yoğunluğu karşılamak üzere hızlı trenlerde 2 bin 466, ana hat trenlerde 3 bin 866 olmak üzere tren kapasitelerinin 6 bin 332 yolcu artırıldığını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Seçimler öncesi tren kapasiteleri artırıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere bazı tedbirler aldı.

Yolcu yoğunluğunun olduğu hatlara ilave hızlı trenler sefere konulurken bazı trenlerin kapasitesinde artış yapıldı.

Buna göre, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme)-Ankara güzergahına ilave hızlı tren seferleri konuldu. İlave seferler, Ankara'dan saat 11.50'de, İstanbul'dan saat 17.10'da başlayacak.

Ayrıca, Ankara, Güney/Van Gölü, 4 Eylül Mavi ve İzmir Mavi ekspreslerine cuma, cumartesi ve pazartesi günleri için vagon ilavesi yapılarak kapasite artırıldı.

Yapılan bu düzenlemeyle, hızlı trenlerin 2 bin 466, ana hat trenlerin 3 bin 866 olmak üzere kapasitelerinde 6 bin 332 yolculuk artışa gidilmiş oldu.

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