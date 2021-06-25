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Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı

Sayıştay Başkanlığına atanan Metin Yener, görevini Seyit Ahmet Baş'tan devraldı.

Zeynep Çetinkaya   | 25.06.2021
Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı

Ankara

Yener, Sayıştay'daki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Seyit Başkanımız gibi eskiden beri tanışıklığımız, hukukumuz olan birisinden bu görevi devralmak ve kendisinin de burada her zaman tecrübesini istifademize sunması bizim için en büyük destek." dedi.

Görev değişiminin aynı zamanda bir bayrak yarışı olduğunu belirten Yener, "Bayrağı aldık. İnşallah arkamızda iyi bir hikaye bırakarak, bu emaneti yeni gelen arkadaşa teslim etmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

Baş da geçen 5 yılda olağan bir çalışma dönemi geçirmediklerini anlatarak, görev süresince yaptıkları çalışmalara değindi.

Yeni başkana hayırlı olsun dileklerini ileten Baş, "Her ne kadar nöbet yerimiz değişmiş olsa da ben de eski başkan olarak Sayıştay'da en kıdemli üye olarak hizmete devam edeceğim. Yeni başkanımıza da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

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