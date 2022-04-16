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Sayıştay Başkanlığında üye seçimi yapılacak

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak.

Arife Yıldız Ünal   | 16.04.2022
Sayıştay Başkanlığında üye seçimi yapılacak

Ankara

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.

Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

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