Dolar
18.66
Euro
19.77
Altın
1,801.24
ETH/USDT
1,211.90
BTC/USDT
16,822.00
BIST 100
5,406.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Mümin Altaş   | 20.12.2022
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Ankara

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda "engelsiz kafe" hizmete başladı
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar görmek istiyoruz
Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Şırnak'taki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu

Benzer haberler

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Raşidov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'i kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet