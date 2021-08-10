Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
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