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Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı

Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Ali Cevahir Aktürk  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı

İstanbul

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.

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