Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,353.90
BTC/USDT
43,976.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Gündem

Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak

"Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programı, bu yıl 5-7 Ocak tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

Cüneyt Çelik  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak

Kars

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında 5-7 Ocak tarihlerinde anılacak.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında, her yıl ocak ayının ilk haftasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Anma programında görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, kurumların yapacağı çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın 5,6,7 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılmasına karar verildi.

Toplantıya, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkili oluyor
Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
TRT World Forum'da "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar" oturumu yapıldı

Benzer haberler

Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak

Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak

Diş Hekimliği öğrencileri Kars'ta diş bakımı yaptıkları çocuklara kıyafet hediye ediyor

Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle dondu

Kars'ta kar yağışının ardından çocuklar kızak ve kar topu keyfi yaşadı

Kars'ta kar yağışının ardından çocuklar kızak ve kar topu keyfi yaşadı
Kars Belediyesi evde bakım hizmetiyle engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor

Kars Belediyesi evde bakım hizmetiyle engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" ile Kars'ın "Ani" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor

Ağrı'nın "Meya ve Biligan" ile Kars'ın "Ani" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet