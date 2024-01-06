Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,235.70
BTC/USDT
43,690.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sarıkamış Ekspresi Erzurum'a ulaştı

Geleneksel olarak düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" etkinlikleri için Ankara'dan hareket eden "Sarıkamış Ekspresi" Erzurum'a geldi.

Talha Koca  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Sarıkamış Ekspresi Erzurum'a ulaştı Fotoğraf: Talha Koca/AA

Erzurum

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümünde, "Bu toprakta izin var" sloganıyla Kars'ta düzenlenecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" için Ankara'da hareket eden "Sarıkamış Ekspresi", yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzurum Tren Garı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, beraberindekiler ile yolculara kentin yöresel lezzetlerinden su böreği ve kadayıf dolması ikram edildi.

Bakanlığın Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv, gazetecilere, trende 200'ü genç, yaklaşık 260 kişiyle Sarıkamış'a gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, bu toprağa emanet olan ve toprağın bağrında yatan şehitlerimizin yanında olmak. Gençlerimize 109'uncu yılda buradaki kahramanlıkları ve ecdadımızın neler yaptığını ve bu ülke için neler yapıldığını öğretebilmek. Aslında bu bir bayrak yarışı, bu vatan sevdası hala devam ediyor. Yakın zamanda şehit olan askerlerimiz var, onlara ve tarihten bugüne kadarki tüm şehitlerimize sahip çıkıp, sevgi ve muhabbetle onların yanında olup dualar edip hep birlikte bu ruhu gençlere vermeyi amaçlıyoruz."

Tren yaklaşık 1 saat molanın ardından Sarıkamış'a hareket etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geleceğin hukukçuları Diyarbakır'daki temsili mahkemede mesleklerini tanıdı
Sahipsiz köpek sorununda hızlı sonuç için kısırlaştırma değil "barınakla çözüm" önerisi
"Zeyrek", Filistinli çocuklar için Sarıkamış yolunda örülüyor
Kuryenin kargo sahibine taciz mesajı atması nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira ceza
Sarıkamış Ekspresi Erzurum'a ulaştı

Benzer haberler

Sahipsiz köpek sorununda hızlı sonuç için kısırlaştırma değil "barınakla çözüm" önerisi

Sahipsiz köpek sorununda hızlı sonuç için kısırlaştırma değil "barınakla çözüm" önerisi

"Zeyrek", Filistinli çocuklar için Sarıkamış yolunda örülüyor

Sarıkamış Ekspresi Erzurum'a ulaştı

Erzurum'da okul dönüşü sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı

Erzurum'da okul dönüşü sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
Sarıkamış Ekspresi, Sarıkamış Şehitleri için Ankara'dan hareket etti

Sarıkamış Ekspresi, Sarıkamış Şehitleri için Ankara'dan hareket etti
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet