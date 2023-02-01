Dolar
18.82
Euro
20.47
Altın
1,923.93
ETH/USDT
1,575.30
BTC/USDT
23,074.00
BIST 100
4,985.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Hüseyin Demirci   | 01.02.2023
Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Birkaç gündür bölgede etkili olan yağışlarla kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ormanları arasında bulunan kayak merkezinin 3 bin 200 metre uzunluğundaki pisti, kayak için hazır hale getirildi.

Sezonun başladığı merkeze gelen turistler, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar kızak kaydı.

Kayak eğitmenlerinden Ozan Dilek, AA muhabirine, iki gün aralıklarla yağan karın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Merkezde kayak sezonunun geç başladığına işaret eden Dilek, "Pistlerimizde 40 santimetreye yakın kar var, şu anda her şey çok güzel gidiyor." dedi.

Kayak için Sarıkamış'a gelen Singapurlu Doris Vov da Sarıkamış'ı çok beğendiklerini belirterek, "İlk defa Kars'a, Sarıkamış'a geldik ve karı burada gördük. Burayı çok beğendik, bayağı eğlendik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kar etkili oluyor
Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı
Türkiye, 2022'de en çok Almanya'dan ziyaretçi ağırladı
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı

Benzer haberler

Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı

Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı

Kars'ın 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü tamamen dondu

Yüksekovalı kayakçılar uzun süre sonra kar üstünde antrenman yaptı

Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı

Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı
Kars'ta ciritçiler dondurucu soğuk ve kar altında yarıştı

Kars'ta ciritçiler dondurucu soğuk ve kar altında yarıştı
Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun en yoğun günü

Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun en yoğun günü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet