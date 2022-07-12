Dolar
17.37
Euro
17.43
Altın
1,735.43
ETH/USDT
1,068.70
BTC/USDT
19,837.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinde Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Müslüm Etgü   | 12.07.2022
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelenler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olmanın yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, gölge yerlerde de dinlenerek fotoğraf çektirdi.

Burdur'dan ailesiyle Şanlıurfa'yı ziyaret eden Ali Akçay, AA muhabirine, ilk kez geldiği kenti çok beğendiklerini söyledi.

Bayram tatilinde bölgeyi gezme imkanı bulduklarını anlatan Akçay, "İmkanı olan herkesi buraları görmeye davet ediyorum. Buraları çok beğendim, inşallah nasip olursa seneye de gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın tahliyesi için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
Kastamonu'daki selde kaybolan genci arama çalışmaları 16'ncı gününde sürüyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı
Koruma ve bakım altındaki çocuklar gençlik kamplarına katılacak

Benzer haberler

Tarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Tarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Lübnan'daki Azerbaycan Konsolosu 3 yıldır Kurbanlarını Türkmen köylerinde keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Lübnan'daki Azerbaycan Konsolosu 3 yıldır Kurbanlarını Türkmen köylerinde keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu