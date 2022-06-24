Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Şanlıurfa
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de bir dönem terör örgütü YPG/PKK bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu B.S'nin Antalya'dan Viranşehir'e geleceğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.