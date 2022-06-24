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Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Yasin Dikme   | 24.06.2022
Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de bir dönem terör örgütü YPG/PKK bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu B.S'nin Antalya'dan Viranşehir'e geleceğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

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