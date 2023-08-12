Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,851.20
BTC/USDT
29,435.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da devam eden sıcak havalar bunaltıcı boyuta ulaştı.

Müslüm Etgü  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Kentte sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam etti.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Bu arada Şanlıurfa Valiliği, 20 Ağustos'a kadar sürecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremler, 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkiledi

Benzer haberler

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü

Anne kedi ile 3 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı

İnsanlık tarihine ışık tutan Karahantepe'de 2023 kazıları başladı

Antalya'da turistler sıcak havada havuza atılan buzlarla serinledi

Antalya'da turistler sıcak havada havuza atılan buzlarla serinledi
Kırşehir'de ateş başında çalışan esnaf bunaltıcı sıcaklarda mesai yapıyor

Kırşehir'de ateş başında çalışan esnaf bunaltıcı sıcaklarda mesai yapıyor
"Kış kentleri"nde etkili olan sıcaklık bunaltıyor

"Kış kentleri"nde etkili olan sıcaklık bunaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet