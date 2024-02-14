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Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.

Müslüm Etgü  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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