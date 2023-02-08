Şanlıurfa'da enkazdan çıkarılan kişinin babası da 53. saatte kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından yaklaşık 1 saat önce çıkarılan kişinin 65 yaşındaki babası da kurtarıldı.
Şanlıurfa
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkılan Kaya Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Depremin 52. saatinde enkazdan kurtarılan 27 yaşındaki Serhat Kaya'nın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 65 yaşındaki baba Müslüm Kaya'yı da 53. saatte çıkarmayı başardı.
Kaya, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin aynı enkazda çalışması devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.