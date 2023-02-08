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Şanlıurfa'da enkazdan çıkarılan kişinin babası da 53. saatte kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından yaklaşık 1 saat önce çıkarılan kişinin 65 yaşındaki babası da kurtarıldı.

Rauf Maltaş   | 08.02.2023
Şanlıurfa'da enkazdan çıkarılan kişinin babası da 53. saatte kurtarıldı

Şanlıurfa

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkılan Kaya Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin 52. saatinde enkazdan kurtarılan 27 yaşındaki Serhat Kaya'nın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 65 yaşındaki baba Müslüm Kaya'yı da 53. saatte çıkarmayı başardı.

Kaya, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin aynı enkazda çalışması devam ediyor.

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