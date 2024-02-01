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Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki tek katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Eşber Ayaydın, Cebrail Caymaz  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Kırsal Deliler Mahallesinde Cemile Arıkan'a ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), Ahmet (15), Ayça (12) ve Açelya Urak (8) ile Dilber (34), Adem Arda (13) ve Emre Tuna Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan Cemile Arıkan (56) ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Halfeti Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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