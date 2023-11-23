Dolar
28.86
Euro
31.50
Altın
1,995.25
ETH/USDT
2,066.60
BTC/USDT
37,400.00
BIST 100
8,008.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor İstanbul Eyüp'te toprak kayması sonucu 2 bina boşaltıldı
logo
Gündem

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Rauf Maltaş  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Kent merkezindeki Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir apartman iş makinalarıyla yıkıldı.

Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi
Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu

Benzer haberler

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Şanlıurfa'da deprem konutlarının inşası sürüyor

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Sitesi'nin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Sitesi'nin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet