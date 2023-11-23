Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Şanlıurfa
Kent merkezindeki Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir apartman iş makinalarıyla yıkıldı.
Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.
Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.