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Sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı

Dün İstanbul Bakırköy'deki evinde hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı.

Salih Şeref   | 13.01.2023
Sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

Sanatçı Burhan Çaçan'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taziyeleri sanatçının eşi Yasemin Çaçan ile oğulları Furkan ve Kutsal Çaçan'ın kabul ettiği törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile sanatçılar Selami Şahin, Nuri Alço, Aydın Aydın, Ferman Toprak ve Ahmet Selçuk İlkan katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Selçuk İlkan, ölümün hayatın gerçeği olduğunu belirterek, "Çok yakın bir dostumdu, çok hatıralarımız var kelimeler boğazımda düğümleniyor. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." dedi.

Müzisyen Selami Şahin ise Çaçan'ı erken yaşta kaybettiklerini söyleyerek, "Ateş düştüğü yeri yakar. Allah ailesine sabırlar versin. Çok anılarımız var. Benim çok bestemi okudu. Söyleyecek söz bulamıyorum." diye konuştu.

Müziğe 1978'de TRT yarışmasını kazanarak başladı

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan 63 yaşında vefat etti.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 1960'ta dünyaya gelen sanatçı, TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı.

Başarılı sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı. Daha sonra "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin- Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Burhan Çaçan ayrıca "Makber", "Ağlama Yavrum", "Yetim Cemo", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" adlı filmlerde de rol aldı.

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