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Samsun'da şiddetli rüzgarda 650 yıllık anıt ağaç devrildi

Çarşamba ilçesinde anıt ağaç olarak tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacı olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Yaşar Karaman  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Samsun'da şiddetli rüzgarda 650 yıllık anıt ağaç devrildi Fotoğraf: Yaşar Karaman/AA

Samsun

Samsun'un Çarşamba ilçesinde olumsuz hava şartları etkili oldu.

Çay Mahallesi Canlı Sokak'ta, 1991 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacı olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Sabah erken saatlerde ağacın devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerce devrilen ağaçta yapılan incelemeler sonucu ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı aktarıldı. Ağacın tescil kaldırma işlemlerinin Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yürütüleceği bildirildi.

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