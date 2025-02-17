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Samsun'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.

Necmi Sarıbaş  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Samsun'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Samsun

Kırsal Oğuz ve Yörük Mahallesi bağlantı yolunda etkili olan sağanak nedeniyle çökmeler oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Yakakent Belediyesi yetkilileri yapılacak çalışma ile yolun en kısa sürede açılacağı belirtti.


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