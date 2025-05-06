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Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi

Samsun'un batısında etkili olan sis dronla görüntülendi.

Erkut Kargın  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi Fotoğraf:Erkut Kargın/AA

Samsun

Atakum ve İlkadım ilçelerinde öğleden sonra başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.

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Samsun'un simgelerinden Tütün İskelesi ve çevresi sis içinde kaldı.

Kentte güzel görüntüler oluşturan sis, dronla kayda alındı.

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