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Samsun'da devrilen öğrenci servis aracı ikizleri ayırdı

Fatih Mehmet Kürkçü   | 09.03.2022
Samsun'da devrilen öğrenci servis aracı ikizleri ayırdı

Samsun

Samsun'un Yakakent ilçesinde, öğrenci servis aracının devrildiği kazada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Sibel Şahin yaşamını yitirdi, ikizi Sevgi Şahin'in de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Alaçam Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve ikizi Sibel için sürekli gözyaşı döken Sevgi Şahin'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Hayatını kaybeden Sibel Şahin'in, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kuzören Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verileceği duyuruldu.

Yasa boğulan 5 çocuklu Şahin ailesinin çiftçilikle uğraştığı belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Sibel Şahin'in okulunda ise yas var. Şahin'in sırasını çiçeklerle dolduran sınıf arkadaşları, büyük üzüntü yaşıyor.

M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servis aracı, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrilmişti.

Kazada şoför M.B'nin (70) yanı sıra servis aracında bulunan Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin ve ikizi Sevgi Şahin ile T.Ş. (15), Ö.K. (16), T.Ş. (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin hayatını kaybetmişti.


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