Dolar
8.86
Euro
10.33
Altın
1,745.21
ETH/USDT
2,933.20
BTC/USDT
42,444.00
BIST 100
1,393.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Salgın korkusu Ankara'da toplu taşımayı yarı yarıya düşürdü

Başkentte Kovid-19 salgınının ardından toplu ulaşım kullanımı yarı yarıya düştü.

Ömer Olcay   | 29.09.2021
Salgın korkusu Ankara'da toplu taşımayı yarı yarıya düşürdü

Ankara

EGO Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte otobüs, metro, Ankaray, teleferik, şehir içi ve ilçelerde özel toplu taşıma araçları, şehir içi mavi özel halk otobüsleri ve TCDD hatlarından oluşan toplu ulaşım araçlarının kullanımı salgından etkilendi.

Buna göre, toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı, 2019'un ilk 6 ayında 204 milyon 209 bin 958 kişiyken, salgının ardından 2020'nin aynı döneminde yüzde 33,3 azalarak 136 milyon 152 bin 767'ye geriledi.

Toplu ulaşım kullanım oranlarında, 2019'un ilk 6 ayı ile bu yılın aynı dönemi arasında ise yüzde 50,3'lük düşüş görüldü. Buna göre, toplu ulaşım kullanımı bu yılın ilk 6 ayında 101 milyon 334 bin 87 oldu.

Geçen yılın en çok düşüş görünen ayı nisan oldu

Verilere göre, Nisan 2019'da 36 milyon 563 bin 342 kişi toplu taşımayı tercih ederken, 2020'de ilk vakanın açıklandığı marttan sonraki ay, bu sayı yüzde 86 azalarak 5 milyon 93 bin 370'e geriledi. Oranlar, bu yıl nisanda ise 2019'a göre yüzde 55 azalarak 16 milyon 296 bin 392 olarak kayıtlara geçti.

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabının uygulanmaya başlandığı bu yılın temmuz ayında ise 22 milyon 489 bin 747 kişi toplu taşımayı tercih etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de hastane Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var

Benzer haberler

Salgın korkusu Ankara'da toplu taşımayı yarı yarıya düşürdü

Salgın korkusu Ankara'da toplu taşımayı yarı yarıya düşürdü

Almanya'nın kamu borcu Kovid-19'un etkisiyle 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 590 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 590 kişi hayatını kaybetti
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kovid-19 aşı ve test sonucu bilgisinin işlenmesini kanuna aykırı bulmadı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kovid-19 aşı ve test sonucu bilgisinin işlenmesini kanuna aykırı bulmadı
Kremlin: Rusya'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Kremlin: Rusya'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor