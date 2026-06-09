Sakarya'da "TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu" tanıtımı yapıldı

Aziz Duran Parkı'ndaki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, çocuklarına ve gençlerine yatırım yapan toplumların kendi yarınlarını inşa ettiğini söyledi.

Bir milletin geleceğinin çocukların gözlerindeki ışıkta, gençlerin yüreklerindeki idealde saklı olduğunu belirten Doğan, "Çocuklarımızın neşesini, gençlerimizin heyecanını ve milletimizin birliğini korudukça Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Doğan, TÜGVA'nın, kuruluşundan bu yana gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişmelerine katkı sunmayı amaçlayan, onları bilgi, değer, sanat, spor ve medeniyetin tasavvuruyla buluşturan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydetti.

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"Her ne işi yapıyorsak yapalım iddialı olacağız"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan da yaz okulunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çocuklara seslenen Erdoğan, "Okulların bitmesine az kaldı, yaz geldiği için mutlu musunuz? Ama yazımızı sıkılarak geçirmiyoruz. Yazımızı eğlenerek, arkadaşlarımızla geçirelim değil mi? Türkiye Gençlik Vakfı, ortaokuldan itibaren çocuklarımızın, gençlerimizin kendi ülkesini ve ülkesini bizlere vatan yapan değerleri tanıyarak yetişmesini hedefleyen gençlik vakfı. Onun için sizlerin yaşından itibaren yaz okulları, yaz kampları, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek, sizlerin bu vatana canı gibi bakacak, cesur, güçlü, geleceğin dünyasına çok büyük etki edecek bireyler olarak yetişmenizi hedefliyor." diye konuştu.

Erdoğan, çocukların okullarında, hayatlarında başarılı olması gerektiğini dile getirerek, "Çok güzel yuvalar kuracaksınız, çok güzel çocuklarınız olacak inşallah. İnanın çocuklar, Türkiye dünyanın merkez ülkelerinden biri olacak 21. yüzyılda. Türkiye Yüzyılı'nı yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında dünyaya damgasını vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz, buna hazır mısınız? Hiç sıradan işimiz olmayacak, hep iddialı olacağız. Futbolda en iyi futbolcular, en büyük bilim adamları, en başarılı iş insanları gibi. Ama her ne işi yapıyorsak yapalım iddialı olacağız çünkü Cumhurbaşkanımız bize Türkiye Yüzyılı diye bir hedef koydu." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı"nın sıradan işler yapmamak, çok çalışmak, doğru, dürüst, güvenilir ve iddia sahibi olmak anlamına geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ecdadımıza bir sürü Müslüman, mazlumlar yüzyıllar boyunca güvenmiş. Ecdadımız mazlumları korumuş, kollamış. Şimdi de dünyanın mazlumlarının, yardıma muhtaçlarının korunmaya, desteğe ihtiyacı var. Eğer güçlü olmazsak onları koruyacak başka güçler yok. Onun için gençler, kendinize dünya çapında hedefler koyup o hedeflere yürüyeceksiniz. TÜGVA her adımda sizin yanınızda olacak, sizi destekleyecek, yüreklendirecek, yalnız kaldığınızda yanınızda olacak, canınız sıkıldığınızda size eğlenceyi de bulacak inşallah, anlaştık mı? Hepinize çok güzel yaz diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında hedef, yarım milyon yaz okuluna katılım. İnşallah yarım milyon ortaokul öğrencisi TÜGVA'nın yaz okullarında eğlenceli, renkli yaz geçirecek, çok güzel okumalar, dersler, çalışmalar yapacak, Kur'an okumayı öğrenmemiş kimse inşallah kalmayacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hepinize başarılar diliyorum. Allah sizleri korktuklarınızdan emin, umduklarınıza da nail eylesin inşallah."

Erdoğan, bu tür etkinliklerle çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşabildiğini de vurgulayarak, "Zaten en önemli önleyici tedbir de bu. Çocuklar, kendilerine faydalı, eğlenceli alternatifler sunulduğu zaman dijital bağımlılığın esiri olmak zorunda değiller. Yeter ki bunu yeterince erken ve yeterince istikrarlı sağlayabilelim. TÜGVA da adreslerden birisi." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de vakıf olarak "eğitimde fırsat eşitliği" dediklerini ve Türkiye'nin dört bir tarafında yaz okulları başlattıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda gençlerimizin kalbini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla, sporun disipliniyle ve aynı zamanda bilginin gücüyle tahkim etmek istiyoruz. Bu kapsamda TÜGVA Yaz Okulu'na Sakarya'daki bütün genç kardeşlerimi davet ediyorum." dedi.

Öte yandan, Necmeddin Bilal Erdoğan, programa gelişinde oyun alanını gezdi, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Programda konser verildi, çeşitli oyunlar oynandı, çekiliş ve gösteriler yapıldı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl "#RenklensinYazOkulumuz" mottosuyla ortaokul öğrencilerine kapılarını açan proje, 81 ilde eş zamanlı uygulanıyor.