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Sakarya'da sis bulutu etkili oldu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sis bulutu oluştu.

Davut Genç  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Sakarya'da sis bulutu etkili oldu Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

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İlçe merkezi, fındık bahçeleri ve denizin üzeri sisle kaplandı.

Sis bulutunun oluşturduğu güzel manzara havadan da görüntülendi.

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