Sakarya'da sis bulutu etkili oldu
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sis bulutu oluştu.
Sakarya
Sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
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İlçe merkezi, fındık bahçeleri ve denizin üzeri sisle kaplandı.
Sis bulutunun oluşturduğu güzel manzara havadan da görüntülendi.
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