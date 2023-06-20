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Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde, sağanağın ardından denizin rengi kahverengileşti, sahil şeridinde kirlilik oluştu.

Davut Genç  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kent genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından yüksek noktalardaki ağaç ve kaya parçaları ile atıklar, debileri yükselen Melen Nehri ve Islak Ağzı deresiyle denize sürüklendi.

16 kilometrelik sahil şeridinde suyun rengi kahverengiye dönerken çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ile tıbbi atıklar yer yer plajda kirlilik oluşturdu.

Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, bu ay başında turizm sezonu için hazırladıkları sahilin, dün akşam etkili olan kuvvetli yağışın ardından dere ve nehir yataklarından denize dökülen atıklar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Acar, bölgede temizlik çalışmaları başlattıklarını ve belediye ekiplerinin en kısa sürede sahili vatandaşların kullanımına sunacaklarını kaydetti.

Suyun, rengi kahverengiye dönüşen kıyı şeridi ve kirlilik havadan görüntülendi.

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