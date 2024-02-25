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Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen down sendromlu çocuğun imdadına esnaf yetişti.

Murat Arapoğlu  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı

Sakarya

Rüstem Paşa Mahallesi Çarşı İçi Caddesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Z.G, evin balkonundan sarktı. Bir süre balkonda asılı kalan kızı, annesi yukarı çekemeyince esnaf yardıma koştu.

İnmesi için balkona dayanan merdivene tutunamayan ve yere düşmek üzere olan kız çocuğunu, aşağıda bekleyen esnaf yakaladı.

Olaydan yara almadan kurtulan Z.G, ailesi tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürüldü. Kız çocuğunun burada yapılan muayenesinde, travmatik bulguya rastlanmadı.

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