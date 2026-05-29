Sakarya ve Osmaniye'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sokak'ta B.Ç'ye ait tek katlı ve E.G'ye ait iki katlı evin alt katını şiddetli yağış ve gider hatlarının tıkanması sonucu su bastı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile ev sakinleri, evlerde biriken suları kova ve süpürgeler yardımıyla tahliye etti, yol kısmında ise kazmalarla suyun akışı için kanal açtı.

Osmaniye

Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Üzümlü Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Üzümlü, Çamiçi ve Boğaziçi Mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Ev, ahır ve bahçelerin de etkilendiği sağanak nedeniyle bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalışma başlattı.

Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, gazetecilere, sağanaktan etkilenen bölgelerde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

