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Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Sakarya'da soğuk ve yağışlı hava, gece kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Emre Ayvaz, Şahin Oktay, Şengül Azbay   | 10.03.2022
Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Sakarya

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya'da soğuk ve yağışlı hava, gece kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de kent merkezi beyaza büründü

Kocaeli'de gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı etkisini artırdı.

İl genelinde günün ilk saatlerinde aralıklarla görülen kar yağışının öğle saatlerinde tipiye dönmesi nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Karla mücadele ekipleri de yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 171 santimetre olarak ölçüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soğuk hava dalgası öncesi tedbir aldıklarını belirterek, "Can dostlarımızı da unutmuyoruz. Yerel hayvan gönüllüsü kartı bulunan STK'larımıza ve hayvan severlerimize 4 ton mama dağıttık. Ayrıca her gün 55 noktada mama dağıtımlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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