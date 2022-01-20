Dolar
13.50
Euro
15.33
Altın
1,840.25
ETH/USDT
3,132.40
BTC/USDT
41,926.00
BIST 100
2,062.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu açıldı Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı
logo
Gündem

Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Sakarya ve Düzce'de soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanları unutulmadı.

Emre Ayvaz, Cem Ali Kuş   | 20.01.2022
Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Sakarya

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Karasu Şefliği ekipleri, yabani hayvanlar için kar yağışının etkili olduğu Kocaali bölgesindeki doğaya 400'er kilogram ot yonca ve mısır bıraktı.

Ekiplerce, yaban hayatını desteklemek amacıyla kış mevsimi boyunca geçiş güzergahlarına 3 ton 200 kilogram yem bırakıldı.

Düzce Belediyesi ve Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi personelleri de bazı noktalara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarını besledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan 'Kovid-19'un ülke içi yayılımının ivedilikle önlenmesi' mesajı
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da 192 bin 320 Kovid-19 vakası belirlendi
DSÖ Kovid-19'un 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı aldı
Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi

Benzer haberler

Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Sokak hayvanlarını 38 yıldır yazın susuz, kışın da yiyeceksiz bırakmıyor

Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu

İhracat artışını sürdüren Sakarya'daki makine sektörü 2022'den umutlu

İhracat artışını sürdüren Sakarya'daki makine sektörü 2022'den umutlu
Görme engelli memur çift, evdeki dayanışmalarını iş yerinde de sürdürüyor

Görme engelli memur çift, evdeki dayanışmalarını iş yerinde de sürdürüyor
Sakarya'da fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

Sakarya'da fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü