Dolar
29.74
Euro
32.44
Altın
2,032.15
ETH/USDT
2,222.20
BTC/USDT
42,894.00
BIST 100
7,412.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Gündem

Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi

Sahibinden.com platformuna erişimin normale döndüğü bildirildi.

Abdulselam Durdak  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi

İstanbul

Sahibinden.com'dan dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu sorunun ortadan kalktığı belirtilen açıklamada, "Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Sahibinden.com'a dün geceden bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sorunu yaşanıyordu. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma personeline dağıtıldı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Bakan Özhaseki: Afetten zarar gören şehirlerimizi afetlere dirençli hale getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti

Benzer haberler

Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi

Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi

Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet