Sağlık ekipleri Kastamonu'da selin ardından 55 kişiyi kurtardı
Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 830 personelden oluşan sağlık ekipleri, hamile, engelli ve hasta 55 kişiyi kurtardı.
Kastamonu
Bozkurt ve İnebolu başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan sel felaketinde mahsur kalanlar, sağlık ekiplerince güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kastamonu UMKE İl Sorumlusu paramedik Oğuzhan Bozoğlu, AA muhabirine, Kastamonu'da 10 UMKE timi ve 53 ambulansla sel felaketinin ardından görev aldıklarını söyledi.
Çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bozoğlu, "Arkadaşlarımız sel afetinin ilk günü itibarıyla 55 hastanın tahliyesinde yer aldı. Tahliye olan vatandaşlarımız, sağlık hizmeti gerekiyorsa hastanede sağlık hizmet aldı, barınma ihtiyacı varsa diğer kurum ve kuruluşlarımızla irtibat halinde olarak barınma ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.
Kronik hastalar ağırlıklı olmak üzere diyaliz ve KOAH hastalarını da kurtardıklarını anlatan Bozoğlu, "40 haftalık bir gebe hastamız vardı. Onu hızlıca çıkartıp hastaneye ulaştırmamız bizim için gurur kaynağıydı. Sel afetinin ilk gününde yoğun tahliye operasyonu vardı. Şimdi köylerde sağlık taramalarına başladık. Tarama sonucunda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz, hastaneye gitmesi gereken hastaların da hastaneye sevkini sağlıyoruz." diye konuştu.
Kastamonu Araç'ta sağanak sonucu 4 köprüde hasar oluştu
Öte yandan Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan sağanak, Araç Çayı'nın üzerinde bulunan köprülerde hasara neden oldu.
İlçede devam eden sağanak nedeniyle Araç Çayı'nın debisi yükseldi. Taşan su, Alınören, Erekli, Saltuklu, Tatlıca köylerine ulaşımı sağlayan farklı yerlerdeki 4 köprüye zarar verdi. Yolu kapanan köylere ulaşım, tali yollardan sağlanıyor.
Erekli Köyü Muhtarı Hüseyin Seki, AA muhabirine, Araç Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu sabah saatlerinde köylerine ulaşımın sağlandığı köprünün bir ayağının yıkıldığını söyledi.
Köylerinin bir kısmına direklerin devrilmesi sonucu elektrik de verilemediğini belirten Seki, "Ekipler elektrik vermek için çalışıyor. İlçemize ve diğer köylere çeşitli tali yollar kullanarak ulaşıyoruz." dedi.
Alınören Köyü Muhtarı Şeref Şen ise dün akşam saatlerinde köyün ulaşımının sağlandığı köprünün büyük bölümünün çöktüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.