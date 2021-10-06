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Saadet Partisi Bartın İl Başkanı aracında başından vurulmuş bulundu

Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında başından vurulmuş bulundu.

Selim Bostancı   | 06.10.2021
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı aracında başından vurulmuş bulundu Fotoğraf: Akif Yaman / AA

Bartın

Kemerköprü Mahallesi Türbe yolu mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, elinde silah bulunan Ünal Yurtbay'ın (52) başından yaralandığını belirledi. Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yurtbay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İntihar ettiği değerlendirilen Yurtbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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